Hafoussoi, la fondatrice de Zawema

Hafoussoi Vandewalle est une entrepreneure de 42 ans d’origine Comorienne et vivant en France. Elle est la fondatrice de Zawema, une marketplace dédiée aux cheveux bouclés, frisés et crépus.

Titulaire d’une Licence commerce « Échanges internationaux » et d’un Master 2 en Commerce International, Hassoufoi a occupé des postes dans la gestion commerciale et la gestion de projet dans de grands groupes.

L’idée de créer Zawema lui est venue il y a 2 ans. Son fils, métisse, n’aimait pas ses cheveux bouclés malgré ses tentatives de le convaincre qu’ils étaient magnifiques. Il voulait avoir des cheveux lisses comme ses amis et comme Papa et Maman.

C’est alors qu’elle prend conscience qu’elle devait lui montrer l’exemple en arrêtant le défrisage. Alors qu’elle se met à chercher des produits adaptés à ses cheveux crépus, l’idée de créer une marketplace dédiée aux cheveux bouclés, frisés et crépus lui vient en tête. Zawema qui signifie « ce qui est beau » en comorien, est une plateforme qui propose tous les soins capillaires et les accessoires adaptés aux cheveux texturés.

Site web : www.zawema.com/

Source: afrocadre.com