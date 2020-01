Hahaya: Fundi Minihadji, prêcheur très critique, interdit de tenir le hutba en présence d’Azali

Quel domage!

Fundi Minihadji Saadi Chioni est l’un des 5 Hatub de Hahaya. Il a été interdit de faire son devoir ce vendredi c’est à dire de faire le hutuba car Azali Assoumani fera la prière à Hahaya. Selon le Fundi il été interpellé hier par une délégation de notables de cette localité pour lui signifier son interdiction de faire le hutuba ce vendredi car, semble-t-il, il a l’habitude de dénoncer dans ses prêches les maux qui gangrènent notre pays. Selon toujours ce oustath, cette décision a été prise par le colonel Naoufal Boina, bras droit d’Azali et originaire de Hahaya. Voilà la où nous en sommes aujourd’hui. On mélange tout. La politique et la religion. Pourquoi Azali Assoumani veut-il à tout prix faire la tournante des « mosquées de vendredi » dans les villes et villages pour créer des problèmes là où tout allait bien? Est- il obligatoire qu’il fasse la prière à chaque fois dans un village différent? Pourquoi les précédents présidents n’ont jamais eu ce problème ?

Pour rappel fundi Minhadji est diplômé à l’université de Medine, il a travaillé durant 11 ans comme directeur général d’un centre de formation islamique aux Émirats.

Par Ortega Abdou Hassani (Titre Comores Infos)