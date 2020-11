Haifaou, ancienne Étudiante de l’Université des Comores classée parmi les 20 meilleures scientifiques Africaines

HaifaouYounoussa, Ancienne Étudiante de l’Université des Comores classée parmi les 20 meilleures scientifiques Africaines.

C’est les Comores qui gagnent. Haifaou Younoussa, Comorienne, native d’ICONI DJABAL vient de remporter le prix de Lauréats de 20 meilleures chercheuses du continent Africain. Doctorante en Médecine, ce produit de l’Université des Comores-Departement Science de la vie exerce actuellement au Laboratoire du Centre National de Transfusion Sanguine, Université Cheikh Anta Diop, Dakar (Sénégal). C’est après 3 ans de recherche scientifique que la jeune fille Comorienne obtient une meilleure résultat de son travail.

Elle est classée dans la série des 20 lauréates ayant decroché le prix Jeune Talents d’Afrique Unesco- L’Oréal 2020 qui récompense les meilleures femmes scientifiques africaines de l’année. Ces scientifiques prometteuses ont été honorées lors de la 22e édition du Prix International L’Oréal-UNESCO pour les Femmes et la science.

La talentueuse doctorante Haifaou Younoussa qui poursuit ses études universitaires au Sénégal a approfondi ses recherches scientifiques sur « les personnes asexuées ou hermaphrodites ». Son travail rigoureux malgré des moyens financiers limités, lui a valu le prix Unesco-l’Oreal qu’elle considère comme une 1ère étape vers ses ambitions à développer la recherche dans son pays natale.

A rappeller que chaque année depuis 2000, le programme des Jeunes Talents Internationaux sélectionne les 15 chercheuses les plus prometteuses parmi les 330 boursières nationales et régionales du programme L’Oréal-UNESCO pour les Femmes et la Science. Ces jeunes femmes sont considerés comme l’avenir de la science et cette reconnaissance les aide à concrétiser leur potentiel.

Comoropreneuriat