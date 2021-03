Hanane Saife-Sohun : Honneur et Bon Goût

Hanane Saife épouse Sohun est, à Maurice où elle vit avec son mari et leurs 3 enfants, Ambassadrice Extraordinaire et Plénipotentiaire de la cuisine comorienne. L’ancienne hôtesse de l’air polyglotte a été sélectionnée par l’Organisation Mondiale du Tourisme pour représenter notre pays dans « A TOUR OF AFRICAN GASTRONOMY ».

36 chefs et passionnés de cuisine, africains, partagent la recette du plat qui, à leurs yeux, livre le mieux les saveurs et la culture culinaire de leur pays.

Le savoir faire, l’intelligence et l’expérience pédagogique de Mme Hanane Sohun sont admirables : elle a choisi « mhogo muitsi wa nazi na nyama ». Des produits faciles à trouver partout dans le monde, une recette apparemment simple qui laisse donc s’exprimer la sensibilité et le goût de chacun, pour, si réussie, livrer des saveurs inégalées.

Nous avons dit extraordinaire et plénipotentiaire car Mme Saife-Sohun ne se contente pas d’une application au grain d’épice près de la tradition, elle renouvelle, enrichit, et expérimente.

Mme Hanane Sohun est présente sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et sa chaîne Youtube « Yummy Cuisine et Pâtisserie » .



Elle donne les recettes et guide la préparation en comorien et en français, les textes sont en français et en anglais.

Pour télécharger le livre :

https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284422357

