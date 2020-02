Hasendje Oichili, foyer de l’éducation

Au Sud-Est de Washili, on trouve Hasendje, un village côtier situé entre Mtsamdu et Shomoni. Une fois entendu parler de ce village, la majorité des gens s’imagine une grande ville de la Grande Comore. Ce n’est pas le cas. Il s’agit donc d’un petit village qui compte environ 800 habitants.

Ce n’est pas la pêche qui fait la réputation de ce village côtier mais c’est l’éducation.

Hasendje a donné aux Comores son premier avocat Maitre Ali Abdou El-Aniou, premier bachelier de sa région. La première femme en médecine de la région madame AHMED ABDOU Andjouzat diplômée de l’Université d’Antananarivo originaire de Hassendje ; comme l’est premier gynécologue docteur AHMED ABDOU Chakour.

Les gens de ce village atteignent la notoriété par l’éducation et le travail.

Hassendje est aussi appelé la pépinière par les autres localités qui reconnaissent la forte réussite des jeunes des origines de Hassendje.

Les grandes personnalités du village avaient la réputation d’avoir des épouses dans les autres villes et villages. C’était presque une coutume d’aller semer la bonne graine dans toute la grande Comores.

Le père de l’actuel ministre des finances Monsieur SAID CHAIHANE Said Ali est originaire de Hassendje. Comme l’est celui de Monsieur Ali Mohamed Soilihi ancien ministre de l’éducation, ex secrétaire général au ministère des affaires étrangères. C’est le cas aussi de Housseine Boina Boina. J’en passe.

On peut se demander pourquoi Hassendje est un village très engagé dans l’éducation ?

Village côtier oui, mais sans pêcheur. Placé sur une coulée de lave, ses habitants investissent dans l’éducation.

La contribution du village dans la lutte pour l’indépendance des Comores est connue à travers Monsieur MOHAMED ALI Mbalia ancien ministre, paix à son âme, membre éminent du MOLINACO et membre fondateur du PASOCO. L’amour de l’éducation se transmet de génération en génération.

Mahmoud Mohamed, Hayba FM