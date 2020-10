Hassan Mohamed Halidi a été ré-ré-réélu maire de Moroni

HaYba La SAGA-SAMBE DES MUNICIPALES DE MORONI

Point Final ?

Ce matin les 28 conseillers qui se sont présentés hier, mais qui n’ont pas pu voter , faute de quorum sont se retrouvés au Foyer Waka Waka de Irungudjani pour le quatrième round de l’élection de Moroni, Tant-pis-tale des Comores.

M. Hassan Mohamed Halidi a été ré-ré-réélu. Est ce que cette 3ème fois est la bonne ?

Aucun des 20 conseillers absents membres des listes adverses d’Orange n’a manifesté de signe de contestation. Il y a en eux comme une résignation, sinon de la fatigue face aux frères-ennemis d’Orange, alliés dans la mouvance présidentielle, adversaires imprévisibles et infatigables manoeuvriers pour la conquête de la plus importante municipalité du pays.

L’ex Député Fatahou Said Mohamed, tête de la liste Moroni pour Tous, dans une déclaration envoyée à HaYba, s’en remet à Allah et déclare :

« Pour nous, c’est un non événement la pseudo-élection municipale semble-t-il organisée aujourd’hui. Toutefois, je salue le courage du Ministre de l’Intérieur d’avoir organisé cette mascarade d’élection Municipale de la Mairie de Moroni pour corriger la défiance et le mépris de la Cour Suprême. Il s’est créé lui-même des engrenages inutiles. Personnellement, je crois qu’on doit jeter l’éponge et se remettre à Allah. J’estime qu’on s’est bien battu à la limite de nos moyens pour donner un autre élan de développement de la Capitale de l’Union des Comores. Au moment où les termes des décisions de la Section constitutionnelle et électorale ne sont jamais respectées par les organes en charge des élections. A mon avis, il est logique d’éviter de faire une énième recours. Il faut laisser la Loi du plus fort épuiser ses limites. Tôt ou tard, le droit va triomphé. »

HaYba FM la radio Moronienne du Monde