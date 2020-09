Hassan Mohamed Halidi est élu maire de Moroni

Et le Maire Est …Hassan Mohamed Halidi !

Premier adjoint – Mohamed Abdallah Soifeine

Deuxième adjoint – Jean Mone Ahmed

Troisième Allaouia Mhoudine

L’ex-maire élu le 24 juillet Hamid Jaffar est nommé au Conseil consultatif.

En attendant les Référés, la Cour d’Appel, la Cour Suprême, Beit Salaam, la Presse etc…

14 conseillers étaient présents, 11 Orange + 3 Moroni Mpiya. 14 chefs de quartier sur 18 en tout 28 votants.

Pour Mohame Abasse Elhad, conseiller municipal de la liste Moroni pour Tous, les conseillers des listes CRC, Djidzima et Moroni pour tous, n’ont pas participé à l’élection pour les deux raisons données à HaYba hier : le refus de laisser accéder Mme Armia Matoir, à la salle où se tiennent les élections, alors que la décision de la Cour suprême a précisé que la secrétaire générale de la maire en place le 24 juillet est chargée des affaires courantes jusqu’à l’élection d’un nouveau maire. A ceci, les nouveaux maîtres de la mairie, répondent que le Secrétaire général est nommé par le-a gouverneur-e, ce qui n’est pas le cas de Mme Arimia, nommée par un précédent maire intérimaire . M. Housseine ben Maoulida, le nouveau secrétaire général est nommé par la gouverneure conformément aux textes. M. El Had a souligné que l’arrêté de la gouverneure n’a pas été visé par les instances réglementaires, celle de mme Armia Matoir, non plus disent les Orange. Bref on est aux Comores !

La deuxième raison est que si aujourd’hui le délai de 72 heures est respecté, les conseillers n’ont pas été informés formellement comme il se doit.

M. El Had dit qu’en ce qui concerne Moroni pour tous, il ne voit pas l’utilité ni la possibilité d’un recours. A ses yeux cette élection est nulle, ayant passé outre à la décision de la Cour Suprême.

M. Hassan Mohamed Halidi, maire élu dans le premier épisode de la partie « Post Elections Municipales », est redevenu maire au 3 ème épisode. Est-ce le dernier épisode ?

