Les listes Dji Dzima Momo et Faouzia Salimamoud, et Moroni Pour Tous de Fatah et Abbas Elhad ont boycotté le vote, accusant les parties adverses de faire usage de « fausses » procurations selon La Gazette des Comores.

Le parti Orange est resté dans le bureau de vote avec la Ceni qui a supervisé l’opération. Les résultats provisoire de la Ceni donnent Hassani Ali Mohamed du parti Orange vainqueur avec plus de 92% de suffrages exprimés. Le dernier mot de la Cour suprême est très attendu.