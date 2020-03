Heureusement qu’il n’y avait pas des gens à proximité

Écroulement d’une citerne. L’accident a eu lieu le mercredi 26 vers 13h. La citerne date de 3 ans. Selon les familiers du bâtiment, la citerne n’avait pas de poteaux ni dans les coins ni au milieu des murs pour la renforcer. Bien pleine après de fortes pluies, elle s’est écroulée.

Nous sommes dans un pays sans contrôle des constructions or on construit de plus en plus, il y a de plus en plus d’aléas climatiques : cyclones, inondations, pluies diluviennes…

Les gens et des chauffeurs en contrebas croyaient à un torrent.

Mgu narihifadhwi.

Rahma Matoir / Hayba Fm