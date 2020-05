Hilma violée par son Oncle

[Tribune]: D’après un post Facebook lu ce matin, aujourd’hui, hilma, 8ans originaire de Dembeni a été violée par son oncle qui était aussi son professeur de cours de soutien de plus de 40ans d’âge. Hier c’était anziza 12ans originaire de Moroni qui a été violée par des garçons âgés de 14 à 17ans qu’elle croisait dans le quartie. Avant hier c’était yousra 12 ans originaire de Dzahani la Tsidje violée par son professeur coranique âgé de 45ans.

Des actes ignobles dont la société civile et l’état devraient s’unir pour combattre et trouver des moyens d’éradiquer ce fléau avant que ca ne dégénère. À la place, on assiste à un combat de joutes à qui saura le mieux faire le buzz pour vendre son image de narcissique invisible. On assiste à une démission de l’état dans ce combat tant sur le plan de la prévention que sur le plan de la répression. Cet état qui ne protège pas l’enfant comorien qu’à travers la fête de la journée internationale de l’enfant dans le but de bénéficier des fonds alloués à l’événement.

On assiste à une perte des valeurs humaines car il s’agit pour certains « intellectuels » peu crédibles d’attiser la haine dans certaines localités, en s’y attaquant exclusivement. On assiste même à la naissance de structures pour s’occuper d’un seul cas de viol sur mineur parceque pour eux les autres cas ne doivent pas nous intéresser s’agissant de chez eux:circulez, il n’y a rien à voir chez nous. Cette médiocrité de l’esprit doit cesser. Tous les enfants doivent être défendu de la même manière et dans le but de les protéger. Pas dans le but de nuire à certains ou dans le but d’en protéger d’autres. Pourquoi n’exigeons nous pas « justice pour yousra » qui a été pourchassé de dzahani avec sa famille pour avoir osé porter plainte contre le violeur? Pourquoi n’exigeons nous pas « justice pour Hilma » contre qui la ville commence à bouillir? Pourquoi n’exigeons nous pas justice pour le jeune garcon de mitsoudje violé le mois dernier par son oncle qui n’a jamais fait l’objet de la moindre inquiètude ? Pourquoi n’exigeons nous pas « justice pour la petite fille de 3ans de mdjoiezi » violée par un voisin de 26ans et dont l’affaire est restée sans suite? Autant d’affaires mis volontairement aux oubliettes. Le cri et l’acharnement ne doivent pas être selectifs. Et nous devrions aider le service d’écoute et les différentes structures actifs au pays depuis plusieurs années à intensifier leurs campagnes de sensibilisation et de protection des enfants.

Cessez la haine, agissez ensemble dans le bon sens et le dialogue. Je suis père de quatre enfants dont une fillette de 8ans établi heureusement à l’étranger parceque s’il m’arrivait pareille crime au pays je m’auto jugerais vu cet état des lieux. Ressaisissez vous. Nous avons encore la possibilité de construire ensemble ce qui est démoli: on y arrivera jamais dispersés. Nari habili hena zahadja cha tsido hena zari djipvya zidjoi wurifayi riwone marunda tamou yahe mboina yinu. Nari wane ne cheytrendwa neya zirenda ba kapvoidja heya mdji mtiti na wubinadamu wutiti

Ali Abdillah