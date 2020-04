Hôtels fermés en Tanzanie, des comoriens se trouvent dans la rue

Hier en début d’après-midi midi, deux des hôtels qui accueillent les comoriens à Darsalam sont fermés. Il s’agit de l’hôtel PALACE et CONCORD. Ces deux hôtels qui se trouvent au centre de la capitale Tanzanienne dans un quartier appelé Kariakoo, acceuillient plus de 80 comoriens. Ils sont priés de plier bagage. Les propriétaires ne se sentent plus en sécurité depuis la fuite de plusieurs patients infectés par le COVID-19 dans un hôpital situé dans ce quartier.

Beaucoup d’hôtels n’accueillent plus des nouveaux patients. Une situation très difficile pour certains compatriotes qui se trouvent dans l’obligation de se loger dans les rues même avec de l’argent dans leurs poches.

Du côté comorien, le gouvernement enchaîne les promesses et rejette la faute aux autorités tanzaniennes. Si en réalité le gouvernement comorien avait déjà alloué un hôtel pour accueillir les compatriotes en quarantaine, il aurait envoyé ces gens y vivre en attendant la réponse des autorités tanzaniennes.