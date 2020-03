Houmedi Msaidié tacle l’ancien gouverneur Said Hassane Said Hachim

Une heure après la déclaration de l’ancien gouverneur Said Hassane Said Hachim qui a appelé les comoriens à s’unir pour implorer le bon Dieu de nous aider face à la menace qui a déstabilisé le monde entier, le ministre de l’économie s’en prenne à lui implicitement. Lui fait appel aux comoriens de suivre les consignes des médecins : » le comorien croit tellement aux vertus des duas qu’il oublie parfois que Dieu a transmis le savoir scientifique à celles et ceux qui soignent. Le COVID-19 est dangereux, appliquons les consignes de nos médecins pour mieux nous protéger « , a-t-il posté sur Twitter.

Said Hassane croit que les péchés devenus le quotidien des gens constituent la cause principale de ce virus qui ravage le monde, c’est à dire que la colère de Dieu s’abat sur nous.