Huées Anti Azali à Mbéni : Un coupable doit être trouvé

L’ancien commissaire aux finances du Gouverneur Hassane Hamadi, Monsieur Issihaka Himidi, a été convoqué à la Gendarmerie de Mbeni ce matin dans le cadre d’une enquête sur les huées contre le président Azali. Il a été interrogé et relâché après 2 heures de temps. On lui a signifié qu’on le rappelera.

Question : a t on vraiment ouvert une enquête par ce que le chef de l’état a été hué sans qu’aucune violence n’ait été signalée ?

Ne se rend on pas compte qu’en agissant de la sorte, on provoque les jeunes conscients de leurs droits à huer les gouvernants ?

