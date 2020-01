Humilié, Belou quitte le congrès de l’UPDC sous les hués (avant de revenir)

Coup de théâtre à Mbeni, lors du quatrième congrès du parti d’opposition UPDC de Mohamed Ali Soilihi Mamadou. Le secrétaire général du parti au pouvoir CRC, Youssoufa Mohamed Ali « Belou’ était l’invité surprise. Son arrivée n’était pas du tout du gout de certains militants qui se sont mis à huer le directeur de cabinet d’ Azali Assoumani. il n’était pas au bout de ses peines. Un sage de Mbeni a conclu son discours par une formidable métaphore qui est resté au travers de la gorge de Belou. Le notable qui a présenté le kalimat shukr, a visé de manière indirecte et subtile le régime Azali:

« Lorsque tu fais monter une personne sur un cocotier, fais bien attention de choisir, celui qui est doué d’intelligence et explique-lui, ce qu’il peut cueillir de l’arbre et ce dont il ne doit pas toucher. Si tu choisis quelqu’un d’intelligent, quand il a fini son travail il redescendra rapidement. Mais si tu fais grimper une personne dépourvu de raison, lorsqu’elle arrivera au sommet du Cocotier, elle arrachera toutes les noix de coco, le tronc, les feuilles, elle démolira l’arbre et lorsque tu lui demanderas de descendre, elle refusera. »

Les congressistes de l’UPDC ont applaudi à tout rompre, en s’exclamant « rielewa, rielewa ». Belou semble lui aussi, avoir compris à qui s’adressait, cette exemple, puisqu’ à ces mots, il quitta soudainement la salle, sous les huées du public.

Celui qui promettait des gifles et des pierres à l’opposition, semblé être sonné par cette claque métaphorique. Toutefois son invitation, suscite de nombreuses interrogations. Le timing de ce congrès est également suspect. Encore plus étrange, l’ORTC couvrait l’événement.

Comment l’UPDC peut parler de lutte contre la dictature le matin, et l’après-midi inviter la cheville ouvrière de l’autoritarisme? Les cadres du parti ont voulu rusé à l’insu de la base des militants, mais le sort a voulu que cela se retourne contre eux. Cette invitation renforce ma méfiance à l’égard de l’opposition Comorienne.

Alcomorya