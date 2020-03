Ibrahim Ali Mzimba a détruit le Barreau de Moroni

Il en a fait un bouiboui de jouissance, frivolités et faux

Par ARM

Quand elle était la Bâtonnière de l’Ordre des Avocats de Moroni, la très légère et frivole Armia Ahmed Ali avait profité d’un voyage d’Ibrahim Ali Mzimba à l’étranger pour présenter aux avocats de la place le dossier personnel de ce dernier. Dans un rictus de colère, elle avait explosé: «Constatez par vous-mêmes que sur son supposé diplôme, il est juste mentionné “Ibrahim Aliˮ et non “Ibrahim Ali Mzimbaˮ. Plus grave encore, le père de cet Ibrahim Ali a vécu en France, alors que celui d’Ibrahim Ali Mzimba n’a jamais quitté son village de Dembeni en Grande-Comore. Donc, Ibrahim Ali Mzimba fait usage d’un diplôme qui n’est pas le sien. Je vais aller encore plus loin: je n’ai jamais entendu Ibrahim Ali Mzimba parler de Droit, encore moins développer une argumentation juridique. Comment un tel individu peut-il prétendre avoir fait des études de Droit et devenir avocat?». Ah!

Ibrahim Ali Mzimba furète, s’immisce dans les milieux politiques pour ses profits personnels, se livrant à des génuflexions. Il a été le premier à savoir que le danseur Assoumani Azali Boinaheri allait tuer la Cour constitutionnelle en avril 2018, et m’avait intimé l’ordre de ne pas le critiquer, car il avait décidé de soutenir cette barbarie, qualifiant la Cour constitutionnelle de «merde».

