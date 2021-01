Ibrahim Mzé Mohamed, président de la Fédération Comorienne de Cyclisme est retenu officiellement candidat au poste de président du Comité olympique sportif des Iles Comores pour la prochaine assemblée générale élective (AGE).

Le patron du cyclisme Comorien et deux fois vice président de la FCC aussitôt sa candidature retenu, a exprimé sa détermination à contribuer au “retour à la sérénité” au sein de l’instance olympique et à “conférer une harmonie” aux relations avec l’ensemble des partenaires du mouvement sportif national.

Ibrahim Mzé Mohamed, qui depuis son jeune âge a eu de faire son passage obligé Mitsamioulien, du football de plage et licencié de la 2ième Division du club mythique de sa ville natale, Coin Nord de Mitsamiouli au-delà de ses fréquentations de plusieurs associations culturelles d’où est né son attachement à la vie associative qu’il a eu à acquérir une expérience sur le plan organisationnel et sur le travail d’équipe.

Le candidat de la présidence du COSIC, Ibrahim Mzé Mohamed, n’a pas eu de cesse en expérience et à eu à occuper de hautes responsabilités surtout, après avoir raccroché les crampons au sein du club Coin-Nord et deux fois vice présent de la FCC sous la présidence de M. Mohamed Boinaid ( Leon) et de M. Djaffar Ahmed Said et actuellement, Président de la Fédération Comorienne de Cyclisme depuis 2018.

Il compte une fois élu, s’engager devant la famille sportive Comorienne à servir ’’ le mouvement olympique, le promouvoir, le respecter et à faire respecter toutes les dispositions de la Charte olympique.”, a-t-il ajouté. Il compte a également mettre l’accent sur le travail qui sera entrepris à la tête de l’instance olympique en direction des athlètes, en vue des Jeux Olympiques 2021 de Tokyo ainsi que les Jeux de l’océan Indien.

Devant deux autres candidats dont Said Ali Sultoine et Halifa Mlamali, Ibrahim Mzé Mohamed part favori et requière la majorité des fédérations nationale derrière sa candidature.

Faysoil Moussa