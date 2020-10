IBRAHIM RACHIDI (OM), LE «BIELSA COMORIEN»

Avec deux victoires sur ses deux premiers matchs, Ibrahim Rachidi est l’entraîneur qui monte en puissance du côté de la formation marseillaise. Le coach des U16 R1 de l’OM fait l’unanimité auprès de ses anciens dirigeants, coéquipiers et des amateurs de football qui viennent suivre ses matchs chaque weekend.

Des équipes époustouflantes

« Dans le football ça a toujours été un gagnant que ce soit en tant que coach ou en tant que joueur. Il nous transmet sa combativité et son envie de gagner à chaque match ». C’est de cette manière que s’exprime Salim Rachidi, joueur de la N2 de l’OM, proche de Ibrahim, à propos de ce dernier. Avec neuf buts en deux matchs, les statistiques de l’Olympique de Marseille de Ibrahim Rachidi sont impressionnantes. Les anciens joueurs qui l’ont côtoyé ne sont, eux aussi, pas étonnés de sa réussite et du beau jeu pratiqué par ses équipes. Salim Ben Boina, gardien de but qui a joué avec lui en équipe nationale des Comores et à Marseille Consolat confie : « Cela se voyait cent fois qu’il allait devenir entraîneur, il avait une bonne analyse des matchs ».

Les amateurs de football sont eux aussi unanimes sur l’entraîneur marseillais. Idriss Kasmi, journaliste qui à l’habitude de suivre les équipes du centre de formation phocéen confie : « Ses équipes ont une domination limite vulgaire, méchante, hyper agressive à la perte de balle et très rapide dans les transitions ». Un avis repris par Azir Saïd Mohammed Cheick, lui aussi journaliste, qui explique que ses équipes sont « impressionnantes collectivement ». Les deux amis le surnomment même le « Bielsa comorien ».

