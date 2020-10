Ibrahim s’est suicidé parce que sa femme a demandé le divorce

Il s’est suicidé. La jalousie et ses vecteurs ont poussé Ibrahim Hadar de M’rémani à se suicider. Retrouvé au bord de la plage à Pomoni. Ce dernier a été marié à Pomoni.

On a trouvé dans sa poche une lettre écrite par sa femme, selon notre correspondant à Pomoni. « je demande le divorce et ne mets plus tes pieds dans ma maison », une phrase qui ressemble à celle-ci est sans doute larme à feu utilisé et sa dépouille mortelle est envoyée à M’rémani pour inhumation.

