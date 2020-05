Un des prisonniers politiques les plus célèbres, Idi Boina vient d’être libéré ce 16 mars après plus d’un an de prison sans jugement. Il a été arrêté depuis février 2019. Il a été mis en cause dans l’affaire du gendarme à la main mutilée lors du référendum du 30 juillet 2018. Son état de santé s’est dégradé ces derniers mois.

L’on ignore pour l’instant la nature juridique de la liberté de cet ancien secrétaire général du ministère des finances qui a basculé dans l’opposition.