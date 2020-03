Il a détourné 2 millions à la Ma-Mwe et compte sur la femme d’Idaroussi Hamadi pour rembourser

Un caissier de la société d’électricité Sonelec au nom d’Aboubakar et originaire de Moindzaza Mboini, est rentré chez lui samedi dernier avec la recette du jour, soit 2 millions 100 mille francs. Lundi, il a été appelé pour retourner les fonds à la société. Mais il a eu le culot d’annoncer que le sac dans lequel il avait porté les fonds était « troué » et l’argent « disparu ». « Mais ne vous inquiétez pas. Je vais tout rembourser. La femme d’Idaroussi va me donner des bijoux pour déposer à la banque en guise de caution afin de pouvoir avoir l’argent ». Idaroussi Hamadi est le secrétaire général du gouvernement, l’homme qui tire les ministres par les oreilles. L’affaire est révélée ce soir par Fcbk FM, blog très bien informé. Azali, le président des Comores, a déclaré 2020 l’année de la lutte contre la corruption.