Il demande aux associations d’arrêter de faire la pression aux juges

Pour la première fois, l’avocat du présumé violeur de l’enfant à Mbambani a haussé le ton. Maitre Abdallah nie les accusations faites à son client, Patrick, désigné par certains enfants de Mbambani comme un entraîneur à l’homos£xualité.

Il accuse également les associations et les médias qui luttent contre le viol des enfants et les agressions sexuelles de faire des pressions qui empêchent le bon déroulement des enquêtes et qui incitent les juges à prendre des décisions incohérentes.

Pour rappel, son client a été placé en mandat dépôt la semaine dernière par le juge d’instruction.