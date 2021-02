Il est temps de réouvrir les écoles, propose ce jusrite

Ismael Saandi, un juriste et haut administrateur propose d’ouvrir les établissements scolaire

» Les écoles ont permis à beaucoup d’entre nous de réussir. Elles permettent aux enfants vulnérables et en difficile de se développer et de s’épanouir. Nous ne devrons pas sacrifier une génération sur l’autel de la lutte contre le Covid 19. Il y a deux semaines, le 1er février 2021, le ministre de l’éducation par une notre circulaire, a suspendu jusqu’ à nouvel ordre les cours dans les établissements scolaires et universitaires. Depuis, près de 150 000 élèves errent dans nos rues et personne ne parle de la réouverture des écoles. La fermeture des écoles, sans un réel confinement de la population pour casser la chaine de contamination, ne fait que pénaliser les élèves d’ autant plus que les données relatives à d’autres épidémies démontrent que la transmission dans les écoles ne joue qu’un rôle mineur. La fermeture des écoles a un impact néfaste sur le niveau académique des élèves La fermeture des écoles contribue à générer davantage d’anxiété. La Covid-19 provoque un trauma collectif avec les décès importants de son proches, et il ne faudrait pas en rajouter chez nos enfants. La peur, ça s’apprend !

Il est donc urgent de réouvrir les écoles pour assurer une certaine consolidation des compétences, connaissances minimales et la protection des enfants et prendre toutes les mesures de prévention pour rendre les écoles aussi sûres que possible. Cette réouverture est nécessaire pour aider nos enfants à combler les lacunes accumulées tout au long de ces deux années scolaires chamboulée par le virus, a avoir une protection psychologique favorable à leur santé mentale et à leurs relations sociales.

Nos enfants sont notre futur et ce que nous avons de plus précieux », Ismael sur le réseau social Facebook