« Il est urgent d’arrêter »: le tabagisme, un facteur de risque face au coronavirus

France. On ne le dira jamais assez: fumer est mauvais pour la santé, encore plus en cette période d’épidémie de nouveau coronavirus. C’est là le message que souhaite faire passer le Comité national contre le tabagisme (CNCT).

« Il est maintenant clairement démontré que les fumeurs présentent un risque majoré de contracter cette maladie et de développer une forme grave. » estime l’association qui précise que « fumer altère les défenses immunitaires et les capacités pulmonaires, et que, d’autre part, les fumeurs portent régulièrement leurs doigts potentiellement porteurs de virus à la bouche, porte d’entrée fréquente du virus ».

