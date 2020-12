Il manifeste seul devant la prison de Sambi et il lance un appel à la population

Un jeune très courageux a manifesté seul devant la prison où est détenu l’ancien président Sambi. Pendant que les partisans du Juwa et les enfants de Sambi dorment et attendent, ce jeune a osé ce que personne aux Comores n’ose faire. Il a demandé la libération du président Sambi devant la prison où il se trouve et lance un appel à la population.

Son appel est simple « C’est ici que la population a mis en prison Sambi. Nous devons tous venir ici pour le libérer ». Regardez la vidéo ci-dessous de son témoignage :