Il perd son frère après l’avoir déposé à Elmaarouf et doit payer 25 000 fc

Témoignage d’une personne qui a perdu son frère après l’avoir déposé à Elmarouf pour un problème respiratoire et qui est contraint de payer 25000fc.

Hier soir pendant que vous dormiez un homme a déposé son frère aux urgences d’el marouf pour insuffisance respiratoire, Vu qu’il était plus tard que 20h, en temps de couvre-feu, il a gardé ses ordonnances par précaution pour justifier sa sortie au cas où il verrait la police. Cet homme a été exposé à son frère donc est peut être malade aussi, il s’était confiné pour éviter de contaminer d’autres personnes. Pendant qu’il rentrait chez lui de l’hôpital, la police n’a rien voulu savoir et l’a rembarqué et mis en cellule avec d’autres personnes. 3 heures plus tard son frère meurt à l’hôpital, lui est tjrs bloqué dans une cellule où il sera contraint de payer 25000kmf le lendemain matin, pour avoir envoyé son frère à l’hôpital la veille.