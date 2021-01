Il se fait voler 800 000 fc et tous ses papiers

On a cambriolé sa voiture et volé un ordinateur et une importante somme d’argent.Ce matin aux environ de 10h, ce jeune homme a garé sa voiture à l’emplacement des taxis de Ntsudjini pour faire des courses. A son retour, quelqu’un lui avait volé des affaires qu’il avait laissées dans la voiture. Il avait oublié de verrouiller les portes arrières.On lui a volé un ordinateur et une somme d’argent (800 000KMF).

Dans le sac de l’ordinateur, il y avait son passeport, sa carte d’identité et celle de sa mère ainsi que d’autres documents administratifs.

Il se pourrait que le voleur se débarrasse des documents. Alors si vous les trouvez, veuillez le contacter à ce numéro 3523180.HaYba FM la Radio Moronienne du Monde