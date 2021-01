L’activiste Said Youssouf Mohamed est très remonté contre son village natale. Il les traite des ‘<< inconscients >>. Selon lui, les habitants de son village Helendje n’ont pas pris conscience du danger de la deuxième vague de la COVID-19. Ils continuent à mener leur vie, en priant collectivement et en se rassemblant dans les places publiques, comme s’ils étaient immunisés et ne peuvent pas être contaminés par cette pandémie qui ravage le monde en tier. Il l’exprime dans une publication faite ce matin en langue nationale sur le réseau social Facebook:<<Venez vous inscrire ici.

Ngapvo Missanda yitolwawo yahe midji yakidjinga

Stadir de midji wadharawouwo owouwade wounou wafagnawo ye mabaganzo ya domino na mdraha na wouswali ze djamaan ha hakawainda pvatsina cache nez wala wouhossa mihono. namdjandzihe pvanou ridomdjouwani echeleye bâ ndrongo na mwisso >>