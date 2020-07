Important: Communiqué du ministère de l’économie

Après avoir demandé à la Sonede de surseoir à sa décision de couper l’eau aux clients pour cause de factures impayées, le ministre de l’énergie, Houmed Msaidié vient d’ordonner à la Sonelec de faire de même. « Aucun client ne doit subir une coupure de son électricité en cette période parce qu’il n’a pas payé ses factures. Toutefois, ceux qui peuvent payer, doivent le faire » a expliqué le secrétaire général du ministère de l’énergie, Said Ahmed Said Toihir.

Ministère de l’économie