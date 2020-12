Inauguration de la première tranche de 500 kW de la centrale photovoltaïque du parc du Dahu à Foumbouni en présence de Mme Jacqueline Bassa-Mazzoni, ambassadrice de France, de M. Youssoufa Mohamed Ali, directeur de cabinet du président de la République, chargé de la Défense, de M. Houmed M’Saidié, ministre de l’Economie et de l’Energie, M. Said Ali Said Chayhane, ministre des Finances et du Budget, et M. Grégoire Verhaeghe, PDG d’InnoVent.

InnoVent est une société française spécialisée dans les énergies renouvelables, solaire et éolien qui va exploiter la centrale. Le projet du parc du Dahu produira à terme 3 MW d’énergie solaire. De quoi répondre aux besoins de la région de Mbadjini.

Après les discours, ils ont fait la visite de la centrale.

Photos : Abou-Hanifa Mohamed Iliassa

HaYba FM la Radio Moronienne du Monde