Inauguration de la route Dindri-Lingoni

Le Président de la République Azali Assoumani a inauguré la route Dindri-Lingoni, dans une cérémonie qui a réuni plus d’un millier de personnes dans le village de Dindri dans la région de la Cuvette à Anjouan, ce jeudi 19 décembre 2019.

Plusieurs personnalités ont pris la parole dans cette cérémonie particulièrement festive. D’abord Mr Ali Halid Salim, notable de la localité a rendu Grace à Allah pour ce jour béni qui met fin à tant d’années de drames et de souffrances dans cette région. « C’est en 1948 qu’une route sommaire a été tracée pour faire passer l’électricité dans la région. Et depuis il fallait pour aller de Dindri à Lingoni presque 4 heures. Et aujourd’hui grâce au Président Azali, nous ne ferons que 25 minutes. Mr le Président cette région a rêvé des dizaines d’années de ce jour. Et c’est ça l’émergence Mr le Président. C’est de passer du rêve à la réalité, de l’obscurité à la lumière. Et cette région vous doit une reconnaissance éternelle » a conclu le notable de la région.

Puis, Mr LI le Directeur Général de la société chinoise CGC a rappelé que la route Dindri-Lingoni est la première route nationale construite en pleine montagne depuis plusieurs dizaines d’années aux Comores. Il a aussi salué l’efficacité et le pragmatisme du Gouvernement comorien dans l’exécution de ses projets de développement. « La société CGC a décidé de s’implanter pour une longue durée aux Comores et accompagner la vision de l’émergence du Président Azali Assoumani » a conclu le patron du Groupe CGC.

Ensuite, l’Ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite a salué la vision stratégique du Président de l’Union des Comores, Azali Assoumani. « Mon pays est entièrement disposé à accompagner le projet de développement du Président Azali Assoumani, qui veut faire des Comores un pays émergent. Je prie Allah pour que le prochain projet financé par mon pays, celui de la construction de la route Mutsamudu-Sima commence dans les plus brefs délais » a dit l’Ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite SEM Hamad Mohamed Al Hajri.

Et enfin le Ministre des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire dans une allocution, entièrement prononcée en arabe a d’abord tenu à remercier Sa Majesté le Roi du Royaume d’Arabie Saoudite, le Prince Héritier et toute la famille Al Saoud pour l’intérêt qu’ils accordent aux relations bilatérales entre nos 2 pays et au développement économique des Comores par le soutien du projet stratégique de développement du Président Azali Assoumani. Le Ministre Said Ali Chayhane a aussi pris le soin d’expliquer d’une manière détaillée les projets du Fonds Saoudien aux Comores.

