Indemnité des soignants, Elmarouf est écarté

La direction de l’hôpital Elmarouf réclame plus de considération. Écarté sur la gestion des indemnités, l’hôpital Elmarouf exige une transparence.

« On nous dit que seuls les fonctionnaires seront indemnisés. Les stagiaires et les contractuels ne sont pas concernés. Cette distinction est dangereuse. Tous ces soignants ont durement travaillé. Ils sont tous en danger. On doit nous donner la considération que nous méritons. Il n’est pas normal que ces indemnités soient gérés par des politiques comme le directeur de cabinet de Houmedi Msaidié et celui du minsitre de la santé », un membre de la direction d’Elamarouf