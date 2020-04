Innalilah wa inna ilayhi radjioun je vous annonce le dece de mon frere Abdoulwahab Bacar M’madi.

Il était jeune et avait la vie devant lui.

Sa joie de vivre, sa disponibilité pour les autres, sa sociabilité le rapprochaient des gens.

Passionné par son métier de cuisiner, le petit fils de mze leza était apprécié de tous, et suivi par des milliers de comoriens sur les réseaux sociaux notamment pour ses recettes qu’il partageait volontier sur sa page Facebook et Instagram.

Malheureusement, Dieu a choisi de le rappeler auprès de lui.

Son enterrement aura lieu ce jeudi 09 Avril à Vénissieux.

Seulement, face aux contraintes liées au confinement, seules un nombre de personnes limité est autorisé à y assister.

Donc restons chez nous pour nous protéger et protéger les autres, et faisons des dou’ans pour qu’ Allah lui couve de sa miséricorde. C’est le meilleur des hommages que nous puissions lui rendre.

Puisse Allah lui accepter au sein de son paradis.

Papier fait par Mr Abassi Moussa