Elle se nomme Roukia Maoulida Said selon les déclarations qu’elle fait sur cette vidéo devenue virale sur YouTube. Elle avoue avoir ramené un mec à la maison familiale et sécurisé que tel acte « ne se reproduira plus ni chez nous, ni ailleurs ».

Il est facile de comprendre que de tels aveux sur la place publique, était la condition pour obtenir le pardon de son mari. Une méthode très radicale qui salit l’image de la femme.