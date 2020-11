Il a entre 13 et 16 ans et s’appelle Ismael. C’est une internaute qui l’a rencontré à Moroni et publié son activité sur Facebook, qui consiste à fabriquer et vendre des aiguilles artisanales pour bricolage, utilisées essentiellement pour rafistoler des chaussures. L’argent que gagne cet élève de 6e lui permet de se payer ses frais scolaires