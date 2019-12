Jack Lavane aurait envoyé chier El Fathou, fils d’Azali

Voici ce qu’on sait sur ce qui a poussé Jack Lavane à rompre avec le régime d’Azali. Le président de la diaspora positive, Jack Lavane était aux Comores en juillet, le chef de l’état, Azali Assoumani n’aurait pas reçu Jack Lavane mais c’est El Fathou qui est allé à la rencontre de Jack Lavane.

Jack Lavane n’aurait pas du tout apprécié la visite du fils d’Azali et lui aurait dit « ce n’est pas toi que je devrais voir mais ton père, j ai rien à te dire, ton père devrait me décerner une médaille pour ce que je fais avec mon mouvement en France ». El Fathou était très en colère et il est reparti. Par la suite Houmed Msaidié et El Amine Soeuf ont essayé de joindre Jack Lavane qui n’aurait pas répondu au téléphone. Pour Jack Lavane, Azali lui aurait manqué de respect en lui envoyant son fils au lieu de le recevoir.

Selon un proche de Jack Lavane, le président de la diaspora positive démissionnera ce dimanche et il devrait rejoindre l’opposition en France pour combattre Azali.