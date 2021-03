ELOGES DE SON EXCELLENCE MONSIEUR AZALI ASSOUMANI, PRESIDENT DE L’UNION DES COMORES A L’OCCASION DES OBSEQUES DU REGRETTE JOHN MAGUFULI, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE

Excellences et chère sœur Madame SAMIA SULUHU HASSAN, Présidente de la République Unie de Tanzanie,

Excellences Mesdames et Messieurs le Chefs d’Etats et de Gouvernements

Honorable assistance

Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités,

Au nom de l’Union des Comores, de son Gouvernement et de son peuple, j’adresse mes condoléances attristées, à notre sœur, Madame Samia SULUHU HASSAN, Présidente de la République Unie de Tanzanie, au Gouvernement et au peuple tanzaniens, et plus particulièrement à la famille du défunt Président John MAGUFULI et je leur exprime notre sympathie et notre soutien.

La disparition du Président MAGUFULI, est une douloureuse et immense perte pour l’Afrique, pour le monde entier et plus particulièrement, pour l’Union des Comores,

L’Union des Comores est en deuil car la Tanzanie et les Comores sont unies par le sang, par l’Histoire, par la géographie, par la culture et par un contexte socioéconomique commun.

Je rends ainsi un hommage mérité à ce Grand Homme d’État dont la générosité, l’humilité, l’empathie, le patriotisme et le sérieux étaient reconnus de tous.

L’Afrique et le reste du mode perdent un grand homme qui a défendu sans relâche, l’indépendance du continent, la dignité de ses peuples et qui a fait du multilatéralisme et de la protection des intérêts socio-économiques du continent africain, un leitmotiv.

Feu le Président MAGUFULI, a su entretenir les liens séculaires, de coopération et de bon voisinage entre nos pays et nos peuples frères qui ont en partage, non seulement la langue Swahili qui fait notre fierté mais aussi des valeurs commune, d’hospitalité, de tolérance et d’aspiration à la paix, à la dignité et au développement.

Nous somme de tout cœur avec le peuple frère de Tanzanie qui pleure un patriote et un visionnaire qui a marqué son pays, par son dynamisme, sa lutte acharnée contre la corruption et la pauvreté ainsi que par son engagement en faveur de la réalisation de grands chantiers de développement.

Je salue ainsi la mémoire de ce grand Homme dont les Comoriens garderont à jamais l’image d’un Grand Ami et d’un Grand Frère toujours à l’écoute et soucieux de renforcer les relations qui unissent son pays à ses voisins.

Avant de terminer, j’adresse mes vœux et mes perrières en faveur de ma sœur SAMIA pour qu’elle soit à la hauteur des responsabilités qui seront devant elle et qui lui ont été confiées par le peuple tanzanien, à travers la Constitution de ce pays.

J’espère qu’elle soit la vraie héritière du Président Magufuli, dans ses convictions et dans ses réalisations, pour le maintien de la Tanzanie comme un modèle de paix, de stabilité et de développement socioéconomique.

Que l’âme de notre frère MAGUFULI repose en paix.

Je vous remercie