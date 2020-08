Face à la presse nationale, le procureur de la république a balayé les rumeurs selon lesquelles il recevrait des ordres de l’exécutif « je ne reçois aucun ordre. Les gens qui sont libérés sont libres juste parceque nous avons jugé nécessaire de les libérer. Aucune personne ne nous a fait une pression contrairement à ce qui se dit dans les rues. J’agis en mon âme, ma conscience et ma sagesse. Nous avons libéré toutes les personnes arrêtées pour l’affaire de Ntsudjini du 6 juillet et pour l’affaire de l’incendie des voitures étatiques à Mitsudje. Presque tous ces jeunes passent des examens nationaux ce mois, on ne peut pas les priver de l’éducation » a expliqué le procureur de la république Mohamed Abdou.

Pour rappel, les jeunes de Ntsudjini arrêtés le 6 juillet dernier et les jeunes de Mitsudje accusés d’avoir incendiés les voitures de fonction de certaines autorités publiques sont tous libérés brusquement mardi soir.