La meilleure façon de se sentir libre, est d’être le patron de soi même. Nassabia Daroueche l’a bien compris. Entrepreneuse, toujours active dans les associations ou encore les causes humanitaires, elle aime rendre service à la société, sans tambour ni trompette. De Ngo’shawo, au collectif d’aides aux sinistrés de Kenneth, cette entrepreneuse toujours souriante est l’exemple typique d’une femme forte, libre et indépendante.

Nassabia est originaire d’Irohé dans le Oichili. Elle a fait la maternelle et collège à koimbani 《ecole privée Mbaé Trabwé 》et le lycée à Moroni 《École Moderne》.Après l’obtention de son bac en 2010, elle poursuit des études en lettres modernes à l’UDC avant de partir au Maroc à Sup management de Fés où elle décrochera plus tard son master 2 en ingénierie commerciale option Communication et Marketing.

Etant une femme passionnée du tourisme, elle tient compte des objectifs du dévellopement durable ( ODD) notamment la lutte contre la pauvreté , l’égalité du sexe ainsi que la protection de l’environement. << J’ai choisi d’être le patron de moi même pour valoriser les richesses de mon pays《 les Comores》en créant mon agence Ecoguide touristique>> Se justifia la specialiste en marketing, dont ses amis lui prêtent une capacité à s’imposer là où les prejugés vont dresser des murs.

Oui. En 2018, le PNUD en partenariat avec RENAP venait de lancer un concours pour financement des micro-projets en faveur des jeunes de moins de 35 ans. Près de 43 candidatures des jeunes étaient en lice. La chargée de Com de Ngo’shawo Cellule de Moroni n’a pas hésité à rentrer dans cette course dans le but de lever des fonds pour financer le projet qui lui tenait à coeur: « La protection de la biodiversité et la dimunition de la pauvreté ».

En effet, Le principe de ce projet reposait sur une démarche de » mise en place d’une Agence Eco guide touristique ayant pour objectif de valoriser les parcs nationaux des comores et promouvoir l’éducation environnementale ». La jeune entrepreneuse fut brillamment parmi le Top5 retenu par le PNUD. Elle a eu un soutien financier, qui lui a permis de créer son entreprise Eco-Masiwa.

Eco-Masiwa est une Agence de tourisme qui prend en charge les touristes, en assurant le bon déroulement de leur séjour et visites aux Comores.L’Agence guide les touristes nationaux et inernatinaux à decouvrir les trésors cachés de ce pays. Elle leur fait découvrir les îles, sa nature et sa beauté. Elle organise souvent les randons, les balades en mer, les excursions et les sorties culturelles.

Mais le travail d’Eco-Massiwa ne consiste pas seulement à faire des visites.

Elle fait aussi du tourisme durable impliquant la notion de protection de la biodiversité des Comores. Elle fait parallèlement du tourisme culturel ayant pour but de faire découvrir le patrimoine culturel du pays, les traditions et le mode de vie des Comoriens.

» Eco-masiwa est mon premier enfant. Elle me rend toujours fière, j’ai appris beaucoup de choses, sur le pays, le monde professionnel et du travail. Je travaille en étroite collaboration avec des jeunes guides touristiques ainsi que des restaurateurs pour la satisfaction de mes clients. Je me bats tous les jours pour contribuer à l’émergence économique de mon pays en général et du secteur du touristique particulier » a-t-elle conclu.

