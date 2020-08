Le Dr Sounhadj Attoumane, Cardiologue, ancien ministre de la santé , Secrétaire général de la Présidence, interrogé par HaYba.

C’est moi qui ai signé l’autorisation quand j’étais. Je ne connais pas ce pharmacien. Aucun parent, ni ami à lui n’est venu me voir. Le dossier a été instruit par les services du ministère de la santé. Dans un premier temps on a écrit à l’Université Libre de Bruxelles, qui a bien voulu nous répondre et confirmer les études faites, les diplômes obtenus et la qualification de pharmacien. C’est après une réunion de cabinet que, tous les éléments du dossier ayant été jugés satisfaisants, j’ai signé. je le referais aujourd’hui car cela est. je ne comprends pas cette histoire car les pharmaciens qui ont instruit ce dossier sont ceux là mêmes qui attaquent leur confère aujourd’hui. Quand j’étais ministre j’ai fait fermer 2 pharmacies qui ne répondaient pas aux normes. Je ne peux donc pas être accusé de laxisme en la matière.

J’ajoute qu’en tant que client et médecin, je me réjouis du service et de la tenue de cette pharmacie qui est un modèle pour beaucoup d’autres .

