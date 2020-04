«J’ai la haine ! mon frère est mort d’une détresse respiratoire à l’hôpital El-Marouf à Moroni »

Témoignage : C’est la dénonciation du jour. Une femme comorienne, originaire de Mitsamiouli, qui se nomme Nana, dénonce l’attitude du gouvernement. Son frère vient de mourir d’une détresse respiratoire à l’hôpital El-marouf. «Au début, mon frère souffrait d’une toux aiguë, d’une fièvre insistante et d’une perte d’odorat. Il ne mangeait plus. Chaque fois il disait qu’il n’avait pas d’appétit. Il avait des maux de tête douloureux et il nous disait ce qu’il ressentait», déclare-t-elle.

«4 jours plus tard, les détresses respiratoires ont commencé et il a été admis au service de réanimation de l’hôpital d’El-Marouf. 24 heures, plus tard, mon frère est mort d’une détresse respiratoire sans savoir pourquoi», a-t-elle affirmé. Elle estime qu’il s’agit du #Coronavirus mais le gouvernement ne l’entend pas de cette oreille en parlant de Dengue-19. Elle dit que le médecin leur a dit de faire attention au corps et de se protéger, pourquoi? Les témoignages poignants des familles perdant leur membre se multiplient ces dernières heures. Hier dans un message à la télévision-Ortc, le directeur de la santé a reconnu que pour la première fois le service de réanimation est débordé.

Propos recueillis par notre correspondant Said M depuis Moroni / CLC.