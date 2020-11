« Je dis ce que les gens pensent tout bas…je n’ai rien à foutre « 

Le rappeur Da Monst assume ses propos tenus hier sur les femmes comoriennes, en particulier les sportives. Loin de présenter des vraies excuses, il enfonce le clou.

« Je dis ce que les gens pensent tout bas ! Si dire que que les sélections sportives se basent sur des critères non sportives pour la plus part surtout si ça concernent les sélections féminines. Dire que ça sélectionnent plus de voyageuses au lieu de sportives plus aptes à nous représenter mais qui n’ont pas le critère beauté/ou femme faciles pour ces coachs, si cela dérange je n’ai rien à foutre » Farid alias Da-Monst.