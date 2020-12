« Je ne serai jamais emprisonné, je ne suis motivé que par les 300€ d’écolage de mes 6 enfants »

L’activiste Ibrahim Nono affiche ses couleurs et réponds à ceux qui le traitent de lèche-botte du régime d’Azali Assoumani. Il assume cette qualité mais explique les raisons qui lui poussent à le faire: « je ne serai jamais inquiété à cause de mes animations. J’étudie beaucoup ce que je dis avant de le dire. Je ne suis motivé que par les 300€ d’écolage de mes 6 enfants. C’est ma seule préoccupation. Ceux qui m’insultent sur les commentaires sont les ratés qui sont restés en France et qui ne font rien du tout, qui n’arrivent pas à subvenir les besoins de leurs familles. Moi je veux nourrir ma famille. Laissez moi faire ce qui me permettra de répondre aux besoins des miens ».

Pour Nono, seuls les grands comoriens parlent de la tournante: « les anjouanais sont satisfaits du travail réalisé par Azali Assoumani ses 4 dernières années. Ils ne parlent plus de tournante ».