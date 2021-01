«Je pensais que ce virus était réservé aux plus âgés..je le suis trompé », témoignage poignant d’une jeune

Atteinte par la COVID-19, cette jeune femme fait un témoignage poignant et appelle la population à respecter les mesures barrières. «Je me remet petit à petit. Cela fait 1 mois que mon test PCR est enfin revenu négatif. Et ce n’est pas facile car je suis toujours très fatiguée. Je ne pensais vraiment pas pouvoir être atteint par le Covid. Je me suis dit que ce virus était réservé aux personnes un peu plus âgées, un peu plus fragiles. Et bien non, je me suis trompée. Ce virus touche tout le monde, et des jeunes et moins jeunes y sont passés. Je ne le souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi. Mais c’est quelque chose que je n’oublierai pas de si tôt.

Protégez-vous contre cette maladie car les effets secondaires sur le long term sont aussi graves.

#StopCovid19

#portezvosmask

#restezchezvous

#respectezlesgestesbariere » Armyl Sylvia

Pour rappel, le dernier bulletin de santé sorti par le ministère de la santé a fait état de 2160 cas positifs de COVID-19. Voici le dernier bulletin