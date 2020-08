« Je refuse qu’on m’impose des amis », le journaliste Oubeid Mchangama

Dans le viseur de certains activistes des réseaux sociaux, le journaliste Mchangama Oubeid se défend et réclame le droit de choisir ses amis. Le dimanche dernier, le directeur général par intérim de la chaîne d’investigation FCBK fm avait organisé un pique-nique avec d’autres journalistes et l’ancien directeur général du journal Al-watwan, Ahmed Ali Amir ( AAA). cela n’a pas été vu d’un bon œil par certains révolutionnaires de Facebook. Ils ont publié une vingtaine de fois pour soi-disant condamner l’affichage de ces journalistes et AAA, coordinateur de la communication de Beit-Salam. Dans une vidéo direct publiée cet après-midi, Mchangama refuse qu’on lui impose des amis.

« J’ai le droit d’être amis avec les personnes que je choisirais. Il faut savoir différencier la politique, le travail journalistique et l’amitié. Je traînerai avec qui je veux », Oubeid