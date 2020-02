La mère du jeune australien a publié une vidéo dans laquelle l’enfant, en larmes, exprime sa détresse. Cette publication a déclenché une vague de soutien envers Quaden.

La séquence a bouleversé les internautes du monde entier. Dans une vidéo filmée et mise en ligne par sa mère, un enfant australien de neuf ans atteint de nanisme et harcelé à l’école pousse un terrible cri de douleur : « Donne-moi un couteau, je vais me suicider (…) Je veux mourir », lance Quaden à sa mère.

Lire la suite : https://www.lexpress.fr/actualite/monde/oceanie/je-veux-me-suicider-le-cri-de-douleur-de-quaden-enfant-atteint-de-nanisme-et-harcele_2118961.html