Jean Castex charge Saïd Ahamada d’une mission sur l’égalité des chances

Le Premier ministre a chargé le député LREM de Marseille, Saïd Ahamada, d’une mission sur l’égalité des chances, notamment sous l’angle de l’équité territoriale.

La « séquence » engagée depuis le début de l’année par l’exécutif pour renforcer l’égalité des chances se voit dotée d’un nouvel épisode. Selon nos informations, le député La République En marche (LREM) de Marseille, Saïd Ahamada, vient de se voir confier une mission sur le sujet par le Premier ministre, Jean Castex, sous l’angle de « l’équité territoriale ».

« Il vous appartiendra tout d’abord d’objectiver la situation vécue par les habitants des territoires marqués par des difficultés économiques et sociales, mais également de recueillir leur perception et leur appropriation des dispositifs existants en faveur de l’égalité des chances », écrit le locataire de Matignon dans sa lettre de mission. « L’équité territoriale permet plus de cohésion. On ne peut plus être dans une logique de quartiers politiques de la ville contre les ruraux », ajoute le député Saïd Ahamada.

