Jeunesse force de la République de Yasser s’implante dans les autres îles

Le mouvement créé par le directeur général des aéroports des Comores Yasser Ali Athoumani prend de plus en plus de l’ampleur dans les îles des Comores. Après avoir installé des cellules à la grande Comores et Anjouan, Jeunesse force de la république montre ses muscles aussi à Moheli. C’est dans une conférence tenue aujourd’hui à Wanani dans la région de Djando où les membres de ce mouvement qui soutient les actions du chef de l’État ont montré leur disponibilité à accompagner le gouvernement vers l’émergence prônée par Azali Assoumani.

« Nous croyons que le chef de l’État est dans le bon chemin. Nous ne pouvons pas ignorer les infrastructures qu’il fait. Pendant longtemps, les comoriens ont souffert à cause d’une absence totale de l’électricité dans les villages. Aujourd’hui, l’électricité est là. Tout le monde en profite. Notre mission est d’accompagner le chef de l’État vers l’émergence, à commencer par accompagner le directeur général des aéroports pour qu’il arrive à terminer les bons projets qu’il met en place », une membre mohelienne.