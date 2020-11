Kays met AAA à sa place « le seul indicateur qui a changé est son salaire »

L’activiste Soilih kays tacle le nouveau conseiller spécial du chef de l’État. Longtemps considéré comme un modèle par les gens qui souhaitent la triomphe du droit et surtout le développement des Comores, Ahmed Ali Amir a complètement changé depuis qu’il a rejoint le directeur Azali Assoumani, selon Kays.

« L’argent est devenu sa seule motivation. Dans son interview accordé à Alfajr, il se vante de changement d’indicateur économique. Le seul indicateur qui a changé est son salaire. Il gagne plus que ce qu’il gagnait à Alwatwan. C’est pour cela qu’il est resté à Beit-Salam. Il parle d’une énième farce. Il nomme l’élection de la mairie de Moroni mais n’ose pas parler de l’élection du mois de mars dernier. Pourtant, on a dénoncé ensemble cette mascarade électorale. AAA profite de sa nouvelle vie et oublie que 3 frères sont tués à Kandaani et aucun enquête n’est ouverte » Soilih kays.