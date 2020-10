Kiki a de facto rejoint le CNT par son appel à la désobéissance civique

Tribune: Le ministre de l’intérieur a de facto rejoint le CNT par son appel à la désobéissance civique, lui qui est chargé de faire régner l’ordre.

Par l’acte de rébellion manifesté par le rejet de l’arrêt de la cour suprême notoirement celui relatif à l’élection d maire de la capitale , le ministre de l’intérieur ne reconait pas l’actuelle constitution, serait il entrain de préparer soigneusement 2021 ou 2024 ?

Tout porte à croire que dans ces deux cas de figure, le ministre de l’intérieur est en compétition ouverte avec Azali .

Les soubresauts liés à cette mairie un peu spéciale ne sont que la face cachée de la iceberg, la principale raison est l’échéance présidentielle à venir.

Un peu plus âgé que Macron , le ministre de l’intérieur veut jouer le 《 le Macron -Hollande 》 pour mieux préparer cette échéance et , laisser moi vous qu’il est prêt.

Toute perturbation politique à venir , il demeure le principal bénéficiaire.

L’homme est pressé, bénéficie d’une certaine accalmie auprès de l’opposition, par son arrogance face à Azali et , d’ailleurs , cette accalmie se récent au niveau des réseaux sociaux, ces derniers ne targuent des éloges tous les à son endroit.

Le ministre de l’intérieur est perçu aujourd’hui comme un homme, mais en définitif et s’il n’était qu’un hors la loi ?

Daoud Halifa