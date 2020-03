Kiki et Chayhane ont attribué un marché de 149 millions illégalement à une société étrangère. Ont-ils été corrompus pour combien ?

La route situé dans le quartier à Moroni, qui mène du siège de la police nationale vers la cour suprême, est terrassé. Les habitants de la capitale attendaient impatiemment que cette route de 700 mètres soit bétonnée. Mais hélas ! Après une enquête menée par nos confrères de fm, il n y aura qu’un produit qui sert à couvrir le parterre. La même somme aurait été proposée au gouverneur Hassani Hamadi pour le même travail et un trajet plus long ( 4km) mais n’a pas accepté. Il aurait répondu à la société qu’une route non goudronnée ou non bétonnée se détruira très vite.

C’est le ministre de l’intérieur Mohamed Daoud qui aurait accepté l’offre de la société avant d’aller proposer à son ami Chayhane, ministre des finances. Aucun appel d’offre n’a été effectué. Le ministre des aménagements des territoires aurait refusé d’embarquer la bateau avec ses collègues. Pour mémoire, une association de Mitsamihuli Mdjini Al Quibla a négocié le bétonnage d’une route ( plus de 1km) à hauteur d’une somme de 168 millions .